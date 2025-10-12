Informações de preço de aiAPIS (APIS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.01165608$ 0.01165608 $ 0.01165608 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -1.18% Variação de Preço (7d) -1.18%

O preço em tempo real de aiAPIS (APIS) é --. Nas últimas 24 horas, APIS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de APIS é $ 0.01165608, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, APIS variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -1.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de aiAPIS (APIS)

Capitalização de mercado $ 10.91K$ 10.91K $ 10.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K Fornecimento Circulante 91.43M 91.43M 91.43M Fornecimento total 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

A capitalização de mercado atual de aiAPIS é $ 10.91K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de APIS é 91.43M, com um fornecimento total de 98623382.30848566. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.77K.