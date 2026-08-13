Preço de ai16zeliza hoje

O preço ao vivo de ai16zeliza (ELIZA) hoje é $ 0, com uma variação de 1.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELIZA para USD é de $ 0 por ELIZA.

ai16zeliza ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 83,519, com um fornecimento em circulação de 961.06M ELIZA. Nas últimas 24 horas, ELIZA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04357783, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ELIZA movimentou-se -0.09% na última hora e +1.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ai16zeliza (ELIZA)

Capitalização de mercado $ 83.52K$ 83.52K $ 83.52K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 83.52K$ 83.52K $ 83.52K Fornecimento Circulante 961.06M 961.06M 961.06M Fornecimento total 961,063,259.63 961,063,259.63 961,063,259.63

A capitalização de mercado atual de ai16zeliza é $ 83.52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ELIZA é 961.06M, com um fornecimento total de 961063259.63. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 83.52K.