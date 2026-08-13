Preço de AI Powered Finance hoje

O preço ao vivo de AI Powered Finance (AIPF) hoje é $ 0.693631, com uma variação de 4.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIPF para USD é de $ 0.693631 por AIPF.

AI Powered Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 39,880,770, com um fornecimento em circulação de 57.50M AIPF. Nas últimas 24 horas, AIPF foi negociado entre $ 0.695484 (mínimo) e $ 0.723796 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.23, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.610717.

No desempenho de curto prazo, AIPF movimentou-se -0.26% na última hora e -9.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 317.13K.

Informações de mercado de AI Powered Finance (AIPF)

Capitalização de mercado $ 39.88M$ 39.88M $ 39.88M Volume (24h) $ 317.13K$ 317.13K $ 317.13K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 39.88M$ 39.88M $ 39.88M Fornecimento Circulante 57.50M 57.50M 57.50M Fornecimento total 57,497,233.16537704 57,497,233.16537704 57,497,233.16537704

A capitalização de mercado atual de AI Powered Finance é $ 39.88M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 317.13K. A oferta em circulação de AIPF é 57.50M, com um fornecimento total de 57497233.16537704. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 39.88M.