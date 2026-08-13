Preço de AI Fruits hoje

O preço ao vivo de AI Fruits (AIFRUITS) hoje é $ 0, com uma variação de 8.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIFRUITS para USD é de $ 0 por AIFRUITS.

AI Fruits ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,989, com um fornecimento em circulação de 998.17M AIFRUITS. Nas últimas 24 horas, AIFRUITS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AIFRUITS movimentou-se +0.06% na última hora e +11.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AI Fruits (AIFRUITS)

Capitalização de mercado $ 22.99K$ 22.99K $ 22.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.99K$ 22.99K $ 22.99K Fornecimento Circulante 998.17M 998.17M 998.17M Fornecimento total 998,170,278.47268 998,170,278.47268 998,170,278.47268

A capitalização de mercado atual de AI Fruits é $ 22.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AIFRUITS é 998.17M, com um fornecimento total de 998170278.47268. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.99K.