Preço de AgriDex hoje

O preço ao vivo de AgriDex (AGRI) hoje é $ 0, com uma variação de 13.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AGRI para USD é de $ 0 por AGRI.

AgriDex ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 173,426, com um fornecimento em circulação de 210.39M AGRI. Nas últimas 24 horas, AGRI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.176146, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AGRI movimentou-se +0.33% na última hora e +3.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 296.84.

Informações de mercado de AgriDex (AGRI)

Capitalização de mercado $ 173.43K$ 173.43K $ 173.43K Volume (24h) $ 296.84$ 296.84 $ 296.84 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 612.10K$ 612.10K $ 612.10K Fornecimento Circulante 210.39M 210.39M 210.39M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de AgriDex é $ 173.43K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 296.84. A oferta em circulação de AGRI é 210.39M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 612.10K.