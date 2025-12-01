Preço de Agok hoje

O preço ao vivo de Agok (AGOK) hoje é $ 0.00023005, com uma variação de 1.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AGOK para USD é de $ 0.00023005 por AGOK.

Agok ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 229,944, com um fornecimento em circulação de 999.53M AGOK. Nas últimas 24 horas, AGOK foi negociado entre $ 0.00020618 (mínimo) e $ 0.0002319 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00240868, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00016414.

No desempenho de curto prazo, AGOK movimentou-se +0.08% na última hora e -6.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Agok (AGOK)

Capitalização de mercado $ 229.94K$ 229.94K $ 229.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 229.94K$ 229.94K $ 229.94K Fornecimento Circulante 999.53M 999.53M 999.53M Fornecimento total 999,529,253.6942406 999,529,253.6942406 999,529,253.6942406

