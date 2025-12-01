Preço de Agent Vilady TV hoje

O preço ao vivo de Agent Vilady TV (VILADY) hoje é $ 0.0087932, com uma variação de 0.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VILADY para USD é de $ 0.0087932 por VILADY.

Agent Vilady TV ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 87,753, com um fornecimento em circulação de 9.98M VILADY. Nas últimas 24 horas, VILADY foi negociado entre $ 0.00868067 (mínimo) e $ 0.00888813 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01562303, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00824494.

No desempenho de curto prazo, VILADY movimentou-se -0.12% na última hora e +3.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Agent Vilady TV (VILADY)

Capitalização de mercado $ 87.75K$ 87.75K $ 87.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 87.75K$ 87.75K $ 87.75K Fornecimento Circulante 9.98M 9.98M 9.98M Fornecimento total 9,981,744.269928942 9,981,744.269928942 9,981,744.269928942

