Informações de preço de Agent Hustle (HUSTLE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0055068 $ 0.0055068 $ 0.0055068 Mínimo 24h $ 0.00689873 $ 0.00689873 $ 0.00689873 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0055068$ 0.0055068 $ 0.0055068 Máximo 24h $ 0.00689873$ 0.00689873 $ 0.00689873 Máximo histórico $ 0.03724532$ 0.03724532 $ 0.03724532 Menor preço $ 0.00155538$ 0.00155538 $ 0.00155538 Variação de Preço (1h) +1.62% Alteração de Preço (1D) +10.23% Variação de Preço (7d) -36.52% Variação de Preço (7d) -36.52%

O preço em tempo real de Agent Hustle (HUSTLE) é $0.00646547. Nas últimas 24 horas, HUSTLE foi negociado entre a mínima de $ 0.0055068 e a máxima de $ 0.00689873, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HUSTLE é $ 0.03724532, enquanto o mais baixo é $ 0.00155538.

Em termos de desempenho de curto prazo, HUSTLE variou +1.62% na última hora, +10.23% nas últimas 24 horas e -36.52% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Agent Hustle (HUSTLE)

Capitalização de mercado $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,996,107.307545 999,996,107.307545 999,996,107.307545

A capitalização de mercado atual de Agent Hustle é $ 6.41M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HUSTLE é 1000.00M, com um fornecimento total de 999996107.307545. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.41M.