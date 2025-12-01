Preço de Agent DORA hoje

O preço ao vivo de Agent DORA (AD) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AD para USD é de -- por AD.

Agent DORA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,750.05, com um fornecimento em circulação de 999.12M AD. Nas últimas 24 horas, AD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00167666, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AD movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Agent DORA (AD)

Capitalização de mercado $ 7.75K$ 7.75K $ 7.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.75K$ 7.75K $ 7.75K Fornecimento Circulante 999.12M 999.12M 999.12M Fornecimento total 999,124,992.606966 999,124,992.606966 999,124,992.606966

