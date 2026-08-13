Qual é o preço atual de AGENDA 47?

O preço em tempo real de AGENDA 47 (A47) é R$0.0085772863822745781000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como AGENDA 47 está posicionado no mercado?

AGENDA 47 ocupa atualmente a posição de número #2361 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$8577236.25993045780000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de A47?

A oferta circulante de A47 é de 999963534.407333 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de AGENDA 47?

Nas últimas 24 horas, AGENDA 47 teve uma variação de preço entre R$0.0084516797879091063000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0086283109285890435000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante AGENDA 47 está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

AGENDA 47 atingiu um máximo histórico de R$0.2053258318324001079000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.005562076527029691000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de A47 hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de AGENDA 47?

A movimentação atual do preço de -0.58% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.