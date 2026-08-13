Preço de AgenC hoje

O preço ao vivo de AgenC (AGENC) hoje é $ 0, com uma variação de 6.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AGENC para USD é de $ 0 por AGENC.

AgenC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 669,820, com um fornecimento em circulação de 999.96M AGENC. Nas últimas 24 horas, AGENC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00354655, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AGENC movimentou-se -0.37% na última hora e -13.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 39.83K.

Informações de mercado de AgenC (AGENC)

Capitalização de mercado $ 669.82K$ 669.82K $ 669.82K Volume (24h) $ 39.83K$ 39.83K $ 39.83K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 669.82K$ 669.82K $ 669.82K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,957,689.329975 999,957,689.329975 999,957,689.329975

A capitalização de mercado atual de AgenC é $ 669.82K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 39.83K. A oferta em circulação de AGENC é 999.96M, com um fornecimento total de 999957689.329975. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 669.82K.