Qual é o preço atual de Africarare?

O preço em tempo real de Africarare (UBU) é R$0.0129369779962023924000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Africarare está posicionado no mercado?

Africarare ocupa atualmente a posição de número #2029 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$12936977.99620239240000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de UBU?

A oferta circulante de UBU é de 1000000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Africarare?

Nas últimas 24 horas, Africarare teve uma variação de preço entre R$0.012915525632918904000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0130071492779708124000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Africarare está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Africarare atingiu um máximo histórico de R$0.46109048026587579000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0096276001033154646000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de UBU hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Africarare?

A movimentação atual do preço de 0.50% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Metaverse,Polygon Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.