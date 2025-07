O que é Africa Kids Token (AKIDS)

Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact.

Recurso de Africa Kids Token (AKIDS) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Africa Kids Token (AKIDS)

Compreender a tokenomics de Africa Kids Token (AKIDS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AKIDS agora!