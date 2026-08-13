Preço de AFK Heroes Idle RPG hoje

O preço ao vivo de AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) hoje é $ 0, com uma variação de 3.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AFKHERO para USD é de $ 0 por AFKHERO.

AFK Heroes Idle RPG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 40,737, com um fornecimento em circulação de 944.82M AFKHERO. Nas últimas 24 horas, AFKHERO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AFKHERO movimentou-se +1.77% na última hora e -11.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO)

Capitalização de mercado $ 40.74K$ 40.74K $ 40.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.74K$ 40.74K $ 40.74K Fornecimento Circulante 944.82M 944.82M 944.82M Fornecimento total 944,815,059.819617 944,815,059.819617 944,815,059.819617

A capitalização de mercado atual de AFK Heroes Idle RPG é $ 40.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AFKHERO é 944.82M, com um fornecimento total de 944815059.819617. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.74K.