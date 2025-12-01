Preço de Aesyx Dollar hoje

O preço ao vivo de Aesyx Dollar (AXD) hoje é $ 1.021, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AXD para USD é de $ 1.021 por AXD.

Aesyx Dollar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 61,234, com um fornecimento em circulação de 59.98K AXD. Nas últimas 24 horas, AXD foi negociado entre $ 1.021 (mínimo) e $ 1.026 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.072, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.952838.

No desempenho de curto prazo, AXD movimentou-se +0.00% na última hora e +0.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Aesyx Dollar (AXD)

Capitalização de mercado $ 61.23K$ 61.23K $ 61.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 61.23K$ 61.23K $ 61.23K Fornecimento Circulante 59.98K 59.98K 59.98K Fornecimento total 59,981.20956942887 59,981.20956942887 59,981.20956942887

