Preço de Aeonix Network hoje

O preço ao vivo de Aeonix Network (ONIX) hoje é $ 0.099566, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ONIX para USD é de $ 0.099566 por ONIX.

Aeonix Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,388,255, com um fornecimento em circulação de 13.94M ONIX. Nas últimas 24 horas, ONIX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.267455, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.094235.

No desempenho de curto prazo, ONIX movimentou-se -- na última hora e -2.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Aeonix Network (ONIX)

Capitalização de mercado $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.68M$ 4.68M $ 4.68M Fornecimento Circulante 13.94M 13.94M 13.94M Fornecimento total 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Aeonix Network é $ 1.39M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ONIX é 13.94M, com um fornecimento total de 47000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.68M.