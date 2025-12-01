Preço de AEGON by Virtuals hoje

O preço ao vivo de AEGON by Virtuals (AEGON) hoje é $ 0.00034436, com uma variação de 2.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AEGON para USD é de $ 0.00034436 por AEGON.

AEGON by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 344,357, com um fornecimento em circulação de 1.00B AEGON. Nas últimas 24 horas, AEGON foi negociado entre $ 0.00034249 (mínimo) e $ 0.00035561 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00196774, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00008319.

No desempenho de curto prazo, AEGON movimentou-se -- na última hora e -21.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AEGON by Virtuals (AEGON)

Capitalização de mercado $ 344.36K$ 344.36K $ 344.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 344.36K$ 344.36K $ 344.36K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de AEGON by Virtuals é $ 344.36K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AEGON é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 344.36K.