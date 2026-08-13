Preço de Adshares hoje

O preço ao vivo de Adshares (ADS) hoje é $ 0.400974, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ADS para USD é de $ 0.400974 por ADS.

Adshares ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,538,345, com um fornecimento em circulação de 38.75M ADS. Nas últimas 24 horas, ADS foi negociado entre $ 0.39935 (mínimo) e $ 0.407566 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.72, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0102872.

No desempenho de curto prazo, ADS movimentou-se +0.27% na última hora e -2.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 46.40K.

Informações de mercado de Adshares (ADS)

Capitalização de mercado $ 15.54M$ 15.54M $ 15.54M Volume (24h) $ 46.40K$ 46.40K $ 46.40K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.54M$ 15.54M $ 15.54M Fornecimento Circulante 38.75M 38.75M 38.75M Fornecimento total 38,758,203.0 38,758,203.0 38,758,203.0

A capitalização de mercado atual de Adshares é $ 15.54M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 46.40K. A oferta em circulação de ADS é 38.75M, com um fornecimento total de 38758203.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.54M.