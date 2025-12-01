Preço de Acid AI hoje

O preço ao vivo de Acid AI (ACID) hoje é --, com uma variação de 13.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ACID para USD é de -- por ACID.

Acid AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,903, com um fornecimento em circulação de 999.94M ACID. Nas últimas 24 horas, ACID foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00691688, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ACID movimentou-se -0.73% na última hora e +3.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Acid AI (ACID)

