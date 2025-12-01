Preço de Accenture xStock hoje

O preço ao vivo de Accenture xStock (ACNX) hoje é $ 251.67, com uma variação de 0.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ACNX para USD é de $ 251.67 por ACNX.

Accenture xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 168,487, com um fornecimento em circulação de 669.48 ACNX. Nas últimas 24 horas, ACNX foi negociado entre $ 248.51 (mínimo) e $ 254.06 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 269.57, enquanto a mínima histórica foi de $ 229.44.

No desempenho de curto prazo, ACNX movimentou-se +0.00% na última hora e +2.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Accenture xStock (ACNX)

Capitalização de mercado $ 168.49K$ 168.49K $ 168.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.12M$ 8.12M $ 8.12M Fornecimento Circulante 669.48 669.48 669.48 Fornecimento total 32,269.9214135223 32,269.9214135223 32,269.9214135223

