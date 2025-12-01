Preço de Abuwtiyuw hoje

O preço ao vivo de Abuwtiyuw (ABU) hoje é $ 0.01249713, com uma variação de 9.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ABU para USD é de $ 0.01249713 por ABU.

Abuwtiyuw ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,497.13, com um fornecimento em circulação de 1.00M ABU. Nas últimas 24 horas, ABU foi negociado entre $ 0.01144854 (mínimo) e $ 0.01311685 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.261831, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00714313.

No desempenho de curto prazo, ABU movimentou-se -0.10% na última hora e -4.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Abuwtiyuw (ABU)

Capitalização de mercado $ 12.50K$ 12.50K $ 12.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.50K$ 12.50K $ 12.50K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

