Preço de abrdn Physical Platinum Shares xStock hoje

O preço ao vivo de abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) hoje é $ 15.94, com uma variação de 0.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PPLTX para USD é de $ 15.94 por PPLTX.

abrdn Physical Platinum Shares xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 189,813, com um fornecimento em circulação de 11.91K PPLTX. Nas últimas 24 horas, PPLTX foi negociado entre $ 15.79 (mínimo) e $ 16.15 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2,000.03, enquanto a mínima histórica foi de $ 14.14.

No desempenho de curto prazo, PPLTX movimentou-se -- na última hora e +1.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 675.09.

Informações de mercado de abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX)

Capitalização de mercado $ 189.81K$ 189.81K $ 189.81K Volume (24h) $ 675.09$ 675.09 $ 675.09 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 78.28M$ 78.28M $ 78.28M Fornecimento Circulante 11.91K 11.91K 11.91K Fornecimento total 4,910,090.865251596 4,910,090.865251596 4,910,090.865251596

A capitalização de mercado atual de abrdn Physical Platinum Shares xStock é $ 189.81K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 675.09. A oferta em circulação de PPLTX é 11.91K, com um fornecimento total de 4910090.865251596. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 78.28M.