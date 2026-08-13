Preço de abrdn Physical Palladium Shares xStock hoje

O preço ao vivo de abrdn Physical Palladium Shares xStock (PALLX) hoje é $ 25.84, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PALLX para USD é de $ 25.84 por PALLX.

abrdn Physical Palladium Shares xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 121,857, com um fornecimento em circulação de 7.35K PALLX. Nas últimas 24 horas, PALLX foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 163.0, enquanto a mínima histórica foi de $ 25.83.

No desempenho de curto prazo, PALLX movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 17.62.

Informações de mercado de abrdn Physical Palladium Shares xStock (PALLX)

Capitalização de mercado $ 121.86K$ 121.86K $ 121.86K Volume (24h) $ 17.62$ 17.62 $ 17.62 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.55M$ 49.55M $ 49.55M Fornecimento Circulante 7.35K 7.35K 7.35K Fornecimento total 3,241,363.067771273 3,241,363.067771273 3,241,363.067771273

A capitalização de mercado atual de abrdn Physical Palladium Shares xStock é $ 121.86K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 17.62. A oferta em circulação de PALLX é 7.35K, com um fornecimento total de 3241363.067771273. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.55M.