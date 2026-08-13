Preço de Aborean hoje

O preço ao vivo de Aborean (ABX) hoje é $ 0, com uma variação de 11.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ABX para USD é de $ 0 por ABX.

Aborean ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 102,412, com um fornecimento em circulação de 305.32M ABX. Nas últimas 24 horas, ABX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.158426, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ABX movimentou-se +0.31% na última hora e -21.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.31K.

Informações de mercado de Aborean (ABX)

Capitalização de mercado $ 102.41K$ 102.41K $ 102.41K Volume (24h) $ 2.31K$ 2.31K $ 2.31K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 375.30K$ 375.30K $ 375.30K Fornecimento Circulante 305.32M 305.32M 305.32M Fornecimento total 1,118,792,737.472889 1,118,792,737.472889 1,118,792,737.472889

A capitalização de mercado atual de Aborean é $ 102.41K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.31K. A oferta em circulação de ABX é 305.32M, com um fornecimento total de 1118792737.472889. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 375.30K.