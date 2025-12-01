Preço de AbbVie xStock hoje

O preço ao vivo de AbbVie xStock (ABBVX) hoje é $ 227.22, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ABBVX para USD é de $ 227.22 por ABBVX.

AbbVie xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 325,972, com um fornecimento em circulação de 1.44K ABBVX. Nas últimas 24 horas, ABBVX foi negociado entre $ 226.52 (mínimo) e $ 227.87 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 244.67, enquanto a mínima histórica foi de $ 185.92.

No desempenho de curto prazo, ABBVX movimentou-se +0.30% na última hora e -1.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AbbVie xStock (ABBVX)

Capitalização de mercado $ 325.97K$ 325.97K $ 325.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.60M$ 7.60M $ 7.60M Fornecimento Circulante 1.44K 1.44K 1.44K Fornecimento total 33,559.0546898692 33,559.0546898692 33,559.0546898692

A capitalização de mercado atual de AbbVie xStock é $ 325.97K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ABBVX é 1.44K, com um fornecimento total de 33559.0546898692. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.60M.