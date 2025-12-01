Preço de Abbott xStock hoje

O preço ao vivo de Abbott xStock (ABTX) hoje é $ 128.67, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ABTX para USD é de $ 128.67 por ABTX.

Abbott xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 180,825, com um fornecimento em circulação de 1.41K ABTX. Nas últimas 24 horas, ABTX foi negociado entre $ 128.67 (mínimo) e $ 129.03 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,994.74, enquanto a mínima histórica foi de $ 122.32.

No desempenho de curto prazo, ABTX movimentou-se +0.00% na última hora e +3.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Abbott xStock (ABTX)

Informações de mercado de Abbott xStock (ABTX)

Capitalização de mercado $ 180.83K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.40M
Fornecimento Circulante 1.41K
Fornecimento total 34,169.15777746584

