Informações de preço de Aavegotchi KEK (KEK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Menor preço $ 0.00051168$ 0.00051168 $ 0.00051168 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Aavegotchi KEK (KEK) é $0.00063137. Nas últimas 24 horas, KEK foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KEK é $ 1.46, enquanto o mais baixo é $ 0.00051168.

Em termos de desempenho de curto prazo, KEK variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Aavegotchi KEK (KEK)

Capitalização de mercado $ 32.58K$ 32.58K $ 32.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Fornecimento Circulante 51.60M 51.60M 51.60M Fornecimento total 2,096,263,752.140244 2,096,263,752.140244 2,096,263,752.140244

A capitalização de mercado atual de Aavegotchi KEK é $ 32.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KEK é 51.60M, com um fornecimento total de 2096263752.140244. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.32M.