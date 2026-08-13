Qual é o preço atual de Aave v3 OP?

Aave v3 OP está sendo negociado a R$0.42616523088285075000, apresentando uma variação de preço de -6.83% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está AOP hoje?

A volatilidade do preço de AOP nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para Aave v3 OP?

O token flutuou entre R$0.4241352759459786000 (mínimo) e R$0.4615265446597224000 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação AOP gerou?

Nas últimas 24 horas, AOP acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$4.30764457179329478000, e o mínimo histórico é de R$0.41244674529712464000. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para Aave v3 OP?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como AOP se compara a outros tokens de Crypto-Backed Tokens,Aave Tokens,Optimism Ecosystem?

Dentro da categoria Crypto-Backed Tokens,Aave Tokens,Optimism Ecosystem, AOP mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.