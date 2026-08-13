Qual é o preço em tempo real de Aave v3 LUSD hoje?

O preço atual de Aave v3 LUSD está em R$5.03228334967812000, com uma variação de -0.00% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para ALUSD?

ALUSD foi negociado entre R$5.03228334967812000 e R$5.03228334967812000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Aave v3 LUSD está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica ALUSD está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que ALUSD está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Aave v3 LUSD?

Com uma capitalização de mercado de R$11060272.12647805965000, Aave v3 LUSD ocupa a posição #--, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial ALUSD tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Aave v3 LUSD se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$5.19768708527511000, enquanto o ATL é de R$4.94105065891034994000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de ALUSD?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (2198910.334069878 tokens), o desempenho da categoria dentro de Aave Tokens,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.