Preço de Aave v3 BAL hoje

O preço ao vivo de Aave v3 BAL (ABAL) hoje é $ 0.103701, com uma variação de 2.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ABAL para USD é de $ 0.103701 por ABAL.

Aave v3 BAL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,870, com um fornecimento em circulação de 480.90K ABAL. Nas últimas 24 horas, ABAL foi negociado entre $ 0.103701 (mínimo) e $ 0.115641 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.13, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.101946.

No desempenho de curto prazo, ABAL movimentou-se 0.00% na última hora e -9.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Aave v3 BAL (ABAL)

Capitalização de mercado $ 49.87K$ 49.87K $ 49.87K Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.87K$ 49.87K $ 49.87K Fornecimento Circulante 480.90K 480.90K 480.90K Fornecimento total 480,904.8537388618 480,904.8537388618 480,904.8537388618

A capitalização de mercado atual de Aave v3 BAL é $ 49.87K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de ABAL é 480.90K, com um fornecimento total de 480904.8537388618. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.87K.