Preço de aarna atv111 hoje

O preço ao vivo de aarna atv111 (ATV111) hoje é $ 102.9, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ATV111 para USD é de $ 102.9 por ATV111.

aarna atv111 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 502,486, com um fornecimento em circulação de 4.88K ATV111. Nas últimas 24 horas, ATV111 foi negociado entre $ 102.89 (mínimo) e $ 102.9 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 102.9, enquanto a mínima histórica foi de $ 101.3.

No desempenho de curto prazo, ATV111 movimentou-se +0.00% na última hora e +0.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de aarna atv111 (ATV111)

Capitalização de mercado $ 502.49K$ 502.49K $ 502.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 502.49K$ 502.49K $ 502.49K Fornecimento Circulante 4.88K 4.88K 4.88K Fornecimento total 4,883.282186193112 4,883.282186193112 4,883.282186193112

A capitalização de mercado atual de aarna atv111 é $ 502.49K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ATV111 é 4.88K, com um fornecimento total de 4883.282186193112. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 502.49K.