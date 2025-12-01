Preço de aarna atv 808 hoje

O preço ao vivo de aarna atv 808 (ATV808) hoje é $ 93.55, com uma variação de 0.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ATV808 para USD é de $ 93.55 por ATV808.

aarna atv 808 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,944, com um fornecimento em circulação de 405.60 ATV808. Nas últimas 24 horas, ATV808 foi negociado entre $ 93.33 (mínimo) e $ 94.61 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 185.98, enquanto a mínima histórica foi de $ 82.2.

No desempenho de curto prazo, ATV808 movimentou-se -0.45% na última hora e +6.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de aarna atv 808 (ATV808)

Capitalização de mercado $ 37.94K$ 37.94K $ 37.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 37.94K$ 37.94K $ 37.94K Fornecimento Circulante 405.60 405.60 405.60 Fornecimento total 405.5997227091953 405.5997227091953 405.5997227091953

A capitalização de mercado atual de aarna atv 808 é $ 37.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ATV808 é 405.60, com um fornecimento total de 405.5997227091953. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.94K.