Preço de aarna afi 802v2 hoje

O preço ao vivo de aarna afi 802v2 (AFI 802V2) hoje é $ 38.1, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AFI 802V2 para USD é de $ 38.1 por AFI 802V2.

aarna afi 802v2 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 69,980, com um fornecimento em circulação de 1.84K AFI 802V2. Nas últimas 24 horas, AFI 802V2 foi negociado entre $ 37.99 (mínimo) e $ 38.51 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 79.25, enquanto a mínima histórica foi de $ 33.61.

No desempenho de curto prazo, AFI 802V2 movimentou-se -0.44% na última hora e +6.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Capitalização de mercado $ 69.98K$ 69.98K $ 69.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 69.98K$ 69.98K $ 69.98K Fornecimento Circulante 1.84K 1.84K 1.84K Fornecimento total 1,836.674579987604 1,836.674579987604 1,836.674579987604

A capitalização de mercado atual de aarna afi 802v2 é $ 69.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AFI 802V2 é 1.84K, com um fornecimento total de 1836.674579987604. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 69.98K.