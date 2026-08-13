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O preço ao vivo de A Gently Used 2001 Honda hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de USEDCAR é de 121,547 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de USEDCAR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de A Gently Used 2001 Honda hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de USEDCAR é de 121,547 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de USEDCAR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR)

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Preço em tempo real de 1 USEDCAR para USD

$0.00036511
$0.00036511$0.00036511
+0.01%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR)
Última atualização da página: 2026-08-13 10:07:22 (UTC+8)

Preço de A Gently Used 2001 Honda hoje

O preço ao vivo de A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) hoje é $ 0, com uma variação de 1.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USEDCAR para USD é de $ 0 por USEDCAR.

A Gently Used 2001 Honda ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 121,547, com um fornecimento em circulação de 332.91M USEDCAR. Nas últimas 24 horas, USEDCAR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.116545, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, USEDCAR movimentou-se +0.06% na última hora e +3.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.52K.

Informações de mercado de A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR)

$ 121.55K
$ 121.55K$ 121.55K

$ 3.52K
$ 3.52K$ 3.52K

$ 121.55K
$ 121.55K$ 121.55K

332.91M
332.91M 332.91M

332,906,748.0
332,906,748.0 332,906,748.0

A capitalização de mercado atual de A Gently Used 2001 Honda é $ 121.55K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.52K. A oferta em circulação de USEDCAR é 332.91M, com um fornecimento total de 332906748.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 121.55K.

Histórico de preço de A Gently Used 2001 Honda USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.116545
$ 0.116545$ 0.116545

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+1.66%

+3.18%

+3.18%

Histórico de preços de A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de A Gently Used 2001 Honda em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de A Gently Used 2001 Honda em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de A Gently Used 2001 Honda em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de A Gently Used 2001 Honda em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+1.66%
30 dias$ 0-13.16%
60 dias$ 0+3.40%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para A Gently Used 2001 Honda

Previsão de preço de A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de USEDCAR em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de A Gently Used 2001 Honda pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço A Gently Used 2001 Honda pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de USEDCAR para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de A Gently Used 2001 Honda.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR)

Site oficial

Categoria :

MemeSolana Ecosystem

Sobre A Gently Used 2001 Honda

Qual é o preço atual de A Gently Used 2001 Honda?

Negociando a R$, A Gently Used 2001 Honda apresentou uma variação de preço de 1.65% nas últimas 24 horas.

Como a oferta de tokens afeta a avaliação de USEDCAR?

A oferta desempenha um papel fundamental: com 332906748.0 tokens em circulação, a escassez ou a inflação podem influenciar significativamente o comportamento dos preços em horizontes longos.

Qual é a capitalização de mercado de A Gently Used 2001 Honda?

Sua capitalização de mercado é de R$609222.05607901041000, ocupando a posição #5454 globalmente e indicando a escala de adoção da rede.

Qual é a atividade de negociação das últimas 24 horas?

USEDCAR registrou R$-- em volume de negociação, demonstrando a liquidez atual e a atividade dos usuários.

Qual é a faixa de preços das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$ e R$, ajudando os investidores a avaliarem o impulso de curto prazo.

Como A Gently Used 2001 Honda se encaixa na categoria Solana Ecosystem,Meme?

Como token Solana Ecosystem,Meme, USEDCAR compete com ativos similares com base em utilidade, oferta, adoção e tendências de desempenho.

Quais são as tendências de tokenomics de longo prazo que importam?

Emissões, queimas, cronogramas de desbloqueio e recompensas por staking — frequentemente ligadas à economia da -- — podem afetar a oferta futura e a confiança do mercado.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre A Gently Used 2001 Honda

Última atualização da página: 2026-08-13 10:07:22 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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Principais altas

Principais altas do dia

aPriori

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$0.57009
$0.57009$0.57009

+32.14%

TOFU Story

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$0.0003261$0.0003261

+30.44%

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+35.90%

Bitway

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BTW

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$0.256626$0.256626

+17.12%

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$0.001159
$0.001159$0.001159

+15.90%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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