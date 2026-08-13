Preço de A Gently Used 2001 Honda hoje

O preço ao vivo de A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) hoje é $ 0, com uma variação de 1.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USEDCAR para USD é de $ 0 por USEDCAR.

A Gently Used 2001 Honda ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 121,547, com um fornecimento em circulação de 332.91M USEDCAR. Nas últimas 24 horas, USEDCAR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.116545, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, USEDCAR movimentou-se +0.06% na última hora e +3.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.52K.

Informações de mercado de A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR)

Capitalização de mercado $ 121.55K$ 121.55K $ 121.55K Volume (24h) $ 3.52K$ 3.52K $ 3.52K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 121.55K$ 121.55K $ 121.55K Fornecimento Circulante 332.91M 332.91M 332.91M Fornecimento total 332,906,748.0 332,906,748.0 332,906,748.0

A capitalização de mercado atual de A Gently Used 2001 Honda é $ 121.55K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.52K. A oferta em circulação de USEDCAR é 332.91M, com um fornecimento total de 332906748.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 121.55K.