Preço de Zyphora hoje

O preço ao vivo de Zyphora (ZYPH) hoje é $ 0.0000000718, com uma variação de 3.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZYPH para USD é de $ 0.0000000718 por ZYPH.

Zyphora ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ZYPH. Nas últimas 24 horas, ZYPH foi negociado entre $ 0.0000000606 (mínimo) e $ 0.000000352 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ZYPH movimentou-se +4.20% na última hora e -50.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 860.02K.

Informações de mercado de Zyphora (ZYPH)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 860.02K$ 860.02K $ 860.02K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.51K$ 1.51K $ 1.51K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Blockchain pública BSC

