Análise técnica de LayerZero (ZRO) hoje A página de Análise de LayerZero fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZRO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de LayerZero abaixo. Cadastrar

Variação de preço de LayerZero (ZRO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.8072 -- +3.77% -6.76% -42.63%

Indicadores técnicos de LayerZero

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do LayerZero em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 1 Compra 9 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 0 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.8062 0.8062 R2 0.8062 0.8061 R1 0.8061 0.8061 PP 0.8061 0.8061 S1 0.806 0.806 S2 0.806 0.806 S3 0.8059 0.806

Sinais de mercado LayerZero Volume líquido atual de ordens em aberto 0.13M $5.67 M $5.54 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $1.68 M Vendas ativas de 3 dias $1.66 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.07M Compras ativas de 7 dias $4.09 M Vendas ativas de 7 dias $4.02 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de LayerZero Entrada líquida Preço de ZROUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.06 M 0.81 2026-08-12 $0.01 M 0.83 2026-08-11 -$0.14 M 0.86 2026-08-10 -$0.08 M 0.86 2026-08-09 $0.16 M 0.85 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie LayerZero (ZRO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o LayerZero. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ZRO / USDT $0.8072 $0.8072 $0.8072 -2.80% 339.83K (USDT) Negociar ZRO / USDC $0.8079 $0.8079 $0.8079 -2.68% 66.20K (USDT) Negociar