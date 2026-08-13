Análise técnica de Zora (ZORA) hoje A página de Análise de Zora fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZORA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Zora abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Zora (ZORA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.004897 -- -7.57% -27.46% -61.20%

Indicadores técnicos de Zora

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Zora em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 5 Compra 9 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 1 Compra 3 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 4 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.004893 0.004892 R2 0.004892 0.004891 R1 0.004891 0.004891 PP 0.00489 0.00489 S1 0.004889 0.004889 S2 0.004888 0.004889 S3 0.004887 0.004888

Sinais de mercado Zora Volume líquido atual de ordens em aberto -0.58M $2.97 M $3.55 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.07 M Vendas ativas de 3 dias $0.09 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $0.23 M Vendas ativas de 7 dias $0.25 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Zora Entrada líquida Preço de ZORAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 $0.08 M 0.01 2026-08-10 -$0.03 M 0.01 2026-08-09 -$0.02 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Zora (ZORA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Zora. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ZORA / USDT $0.004897 $0.004897 $0.004897 -1.46% 12.89M (USDT) Negociar