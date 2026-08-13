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Análise técnica de Zora (ZORA) hoje

Análise técnica de Zora (ZORA) hoje

A página de Análise de Zora fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZORA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Zora abaixo.

Variação de preço de Zora (ZORA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.004897---7.57%-27.46%-61.20%
Saiba mais sobre o preço de Zora

Indicadores técnicos de Zora

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Zora em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 5
Compra 9
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 1Compra 3
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 4Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.004893
0.004892
R2
0.004892
0.004891
R1
0.004891
0.004891
PP
0.00489
0.00489
S1
0.004889
0.004889
S2
0.004888
0.004889
S3
0.004887
0.004888

Sinais de mercado Zora

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.58M
$2.97 M
$3.55 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.09 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.23 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.25 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Zora

Entrada líquidaPreço de ZORAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.01 M0.00
2026-08-11$0.08 M0.01
2026-08-10-$0.03 M0.01
2026-08-09-$0.02 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ZORA/USDT
$0.004897
$0.004897$0.004897
-1.46%
12.89M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ZORA
ZORA
USD
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