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Análise técnica de zkPass (ZKP) hoje

Análise técnica de zkPass (ZKP) hoje

A página de Análise de zkPass fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZKP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de zkPass abaixo.

Variação de preço de zkPass (ZKP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04195---7.85%-4.62%-46.46%
Saiba mais sobre o preço de zkPass

Indicadores técnicos de ZkPass

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ZkPass em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 4
Compra 6
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 2Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 2Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04198
0.04198
R2
0.04198
0.04197
R1
0.04197
0.04197
PP
0.04197
0.04197
S1
0.04196
0.04196
S2
0.04196
0.04196
S3
0.04195
0.04196

Sinais de mercado ZkPass

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.19M
$1.52 M
$1.71 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.19 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.21 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.71 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.68 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ZkPass

Entrada líquidaPreço de ZKPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.04
2026-08-12-$0.03 M0.04
2026-08-11-$0.04 M0.04
2026-08-10-$0.03 M0.05
2026-08-09$0.31 M0.05

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie zkPass (ZKP) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o zkPass.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ZKP/USDT
$0.04195
$0.04195$0.04195
-1.22%
1.30M (USDT)
ZKP/USDC
$0.04179
$0.04179$0.04179
-1.29%
1.26M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ZKP
ZKP
USD
USD

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