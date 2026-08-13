Análise técnica de zkPass (ZKP) hoje A página de Análise de zkPass fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZKP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de zkPass abaixo. Cadastrar

Variação de preço de zkPass (ZKP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04195 -- -7.85% -4.62% -46.46%

Indicadores técnicos de ZkPass

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ZkPass em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 4 Compra 6 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 2 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.04198 0.04198 R2 0.04198 0.04197 R1 0.04197 0.04197 PP 0.04197 0.04197 S1 0.04196 0.04196 S2 0.04196 0.04196 S3 0.04195 0.04196

Sinais de mercado ZkPass Volume líquido atual de ordens em aberto -0.19M $1.52 M $1.71 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.19 M Vendas ativas de 3 dias $0.21 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.03M Compras ativas de 7 dias $0.71 M Vendas ativas de 7 dias $0.68 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ZkPass Entrada líquida Preço de ZKPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.04 2026-08-12 -$0.03 M 0.04 2026-08-11 -$0.04 M 0.04 2026-08-10 -$0.03 M 0.05 2026-08-09 $0.31 M 0.05 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie zkPass (ZKP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o zkPass. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ZKP / USDT $0.04195 $0.04195 $0.04195 -1.22% 1.30M (USDT) Negociar ZKP / USDC $0.04179 $0.04179 $0.04179 -1.29% 1.26M (USDT) Negociar