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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Boundless, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Boundless, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Boundless (ZKC) hoje

Análise técnica de Boundless (ZKC) hoje

A página de Análise de Boundless fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZKC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Boundless abaixo.

Variação de preço de Boundless (ZKC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03805--+2.17%-14.21%-50.16%
Saiba mais sobre o preço de Boundless

Indicadores técnicos de Boundless

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Boundless em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 5
Neutro 7
Compra 14
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 2Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 5Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03804
0.03803
R2
0.03803
0.03803
R1
0.03803
0.03803
PP
0.03802
0.03802
S1
0.03802
0.03802
S2
0.03801
0.03802
S3
0.03801
0.03801

Sinais de mercado Boundless

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.07M
$1.64 M
$1.56 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.14 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Boundless

Entrada líquidaPreço de ZKCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12-$0.02 M0.04
2026-08-11-$0.08 M0.04
2026-08-10-$0.04 M0.04
2026-08-09-$0.03 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ZKC/USDT
$0.03807
$0.03807$0.03807
+0.76%
1.73M (USDT)
ZKC/USDC
$0.03804
$0.03804$0.03804
+0.76%
1.46M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ZKC
ZKC
USD
USD

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