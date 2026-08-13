Análise técnica de Boundless (ZKC) hoje A página de Análise de Boundless fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZKC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Boundless abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Boundless (ZKC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03805 -- +2.17% -14.21% -50.16%

Indicadores técnicos de Boundless

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Boundless em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 5 Neutro 7 Compra 14 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 2 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 5 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03804 0.03803 R2 0.03803 0.03803 R1 0.03803 0.03803 PP 0.03802 0.03802 S1 0.03802 0.03802 S2 0.03801 0.03802 S3 0.03801 0.03801

Sinais de mercado Boundless Volume líquido atual de ordens em aberto 0.07M $1.64 M $1.56 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.15 M Vendas ativas de 7 dias $0.14 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Boundless Entrada líquida Preço de ZKCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 -$0.02 M 0.04 2026-08-11 -$0.08 M 0.04 2026-08-10 -$0.04 M 0.04 2026-08-09 -$0.03 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Boundless (ZKC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Boundless. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ZKC / USDT $0.03807 $0.03807 $0.03807 +0.76% 1.73M (USDT) Negociar ZKC / USDC $0.03804 $0.03804 $0.03804 +0.76% 1.46M (USDT) Negociar