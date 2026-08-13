Análise técnica de ZKsync (ZK) hoje A página de Análise de ZKsync fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ZKsync abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ZKsync (ZK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.007233 -- -7.20% -29.32% -59.62%

Fluxo de capital de ZKsync Entrada líquida Preço de ZKUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 $0.03 M 0.01 2026-08-11 $0.02 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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