Análise técnica de Zest Protocol (ZEST) hoje A página de Análise de Zest Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZEST, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Zest Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Zest Protocol (ZEST) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1522 -- -32.94% -34.10% +508.80%

Indicadores técnicos de Zest Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Zest Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 4 Neutro 6 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 0 Compra 13 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 6 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.15266 0.15263 R2 0.15263 0.15261 R1 0.15261 0.1526 PP 0.15258 0.15258 S1 0.15256 0.15256 S2 0.15253 0.15255 S3 0.15251 0.15253

Sinais de mercado Zest Protocol Volume líquido atual de ordens em aberto -0.26M $1.43 M $1.69 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.44 M Vendas ativas de 3 dias $0.44 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.73 M Vendas ativas de 7 dias $0.73 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Zest Protocol Entrada líquida Preço de ZESTUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Zest Protocol (ZEST) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Zest Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ZEST / USDT $0.15219 $0.15219 $0.15219 +1.37% 687.84K (USDT) Negociar