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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Zest Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Zest Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Zest Protocol (ZEST) hoje

Análise técnica de Zest Protocol (ZEST) hoje

A página de Análise de Zest Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZEST, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Zest Protocol abaixo.

Variação de preço de Zest Protocol (ZEST)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1522---32.94%-34.10%+508.80%
Saiba mais sobre o preço de Zest Protocol

Indicadores técnicos de Zest Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Zest Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 4
Neutro 6
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 0Compra 13
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 6Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.15266
0.15263
R2
0.15263
0.15261
R1
0.15261
0.1526
PP
0.15258
0.15258
S1
0.15256
0.15256
S2
0.15253
0.15255
S3
0.15251
0.15253

Sinais de mercado Zest Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.26M
$1.43 M
$1.69 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.44 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.44 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.73 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.73 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Zest Protocol

Entrada líquidaPreço de ZESTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ZEST/USDT
$0.15219
$0.15219$0.15219
+1.37%
687.84K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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