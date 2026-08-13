Análise técnica de Zerebro (ZEREBRO) hoje A página de Análise de Zerebro fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZEREBRO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Zerebro abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Zerebro (ZEREBRO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.037474 -- +0.90% +11.36% +30.89%

Indicadores técnicos de Zerebro

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Zerebro em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 9 Neutro 1 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 0 Compra 13 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03749 0.037488 R2 0.037488 0.037485 R1 0.037484 0.037484 PP 0.037482 0.037482 S1 0.037478 0.037479 S2 0.037476 0.037478 S3 0.037472 0.037476

Sinais de mercado Zerebro Volume líquido atual de ordens em aberto 0.06M $8.47 M $8.41 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.11 M Vendas ativas de 3 dias $0.14 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.44 M Vendas ativas de 7 dias $0.44 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Zerebro Entrada líquida Preço de ZEREBROUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 -$0.05 M 0.04 2026-08-11 -$0.10 M 0.04 2026-08-10 -$0.32 M 0.04 2026-08-09 -$0.23 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Zerebro (ZEREBRO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Zerebro. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ZEREBRO / USDT $0.037463 $0.037463 $0.037463 -1.09% 2.41M (USDT) Negociar