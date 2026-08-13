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Análise técnica de Zerebro (ZEREBRO) hoje

Análise técnica de Zerebro (ZEREBRO) hoje

A página de Análise de Zerebro fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZEREBRO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Zerebro abaixo.

Variação de preço de Zerebro (ZEREBRO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.037474--+0.90%+11.36%+30.89%
Saiba mais sobre o preço de Zerebro

Indicadores técnicos de Zerebro

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Zerebro em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 9
Neutro 1
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 0Compra 13
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03749
0.037488
R2
0.037488
0.037485
R1
0.037484
0.037484
PP
0.037482
0.037482
S1
0.037478
0.037479
S2
0.037476
0.037478
S3
0.037472
0.037476

Sinais de mercado Zerebro

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.06M
$8.47 M
$8.41 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.14 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.44 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.44 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Zerebro

Entrada líquidaPreço de ZEREBROUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12-$0.05 M0.04
2026-08-11-$0.10 M0.04
2026-08-10-$0.32 M0.04
2026-08-09-$0.23 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ZEREBRO/USDT
$0.037463
$0.037463$0.037463
-1.09%
2.41M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ZEREBRO
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