Análise técnica de Zentry (ZENT) hoje A página de Análise de Zentry fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZENT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Zentry abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Zentry (ZENT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.001777 -- -1.06% -7.16% -43.25%

Fluxo de capital de Zentry Entrada líquida Preço de ZENTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Zentry (ZENT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Zentry. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ZENT / USDT $0.001777 $0.001777 $0.001777 -0.50% 29.13M (USDT) Negociar