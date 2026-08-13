Análise técnica de ZEROBASE (ZBT) hoje A página de Análise de ZEROBASE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZBT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ZEROBASE abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ZEROBASE (ZBT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.08995 -- -30.81% -34.26% -39.58%

Indicadores técnicos de ZEROBASE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ZEROBASE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 1 Compra 9 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 0 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.08977 0.08976 R2 0.08976 0.08975 R1 0.08975 0.08975 PP 0.08974 0.08974 S1 0.08973 0.08973 S2 0.08972 0.08973 S3 0.08971 0.08972

Sinais de mercado ZEROBASE Volume líquido atual de ordens em aberto -0.73M $5.83 M $6.57 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.07M Compras ativas de 3 dias $0.52 M Vendas ativas de 3 dias $0.60 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.31M Compras ativas de 7 dias $9.41 M Vendas ativas de 7 dias $9.10 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ZEROBASE Entrada líquida Preço de ZBTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.09 2026-08-12 -$0.14 M 0.09 2026-08-11 -$0.39 M 0.09 2026-08-10 -$0.11 M 0.10 2026-08-09 -$0.30 M 0.11 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ZEROBASE (ZBT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ZEROBASE. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ZBT / USDT $0.08994 $0.08994 $0.08994 -0.35% 1.17M (USDT) Negociar ZBT / USDC $0.08966 $0.08966 $0.08966 -0.42% 591.23K (USDT) Negociar