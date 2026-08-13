Mais sobre ZBCN
Informações sobre preços de ZBCN
O que é ZBCN
Whitepaper de ZBCN
Site oficial do ZBCN
Tokenomics de ZBCN
Previsão de preço de ZBCN
Histórico de preço de ZBCN
Guia de compra de ZBCN
Conversor de ZBCN para moeda Fiat
Spot ZBCN
Futuros USDT-M de ZBCN
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Zebec Network (ZBCN) hoje
Variação de preço de Zebec Network (ZBCN)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.0015477
|--
|-13.24%
|-28.24%
|-56.64%
Indicadores técnicos de Zebec Network
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Zebec Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Venda forte
|Venda 14
|Neutro 0
|Compra 0
|Indicadores técnicos:
|Compra
|Venda 4
|Neutro 0
|Compra 8
Sinais de mercado Zebec Network
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Zebec Network
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.01 M
|0.00
|2026-08-11
|-$0.12 M
|0.00
|2026-08-10
|-$0.02 M
|0.00
|2026-08-09
|$0.00 M
|0.00
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Zebec Network
Negocie Zebec Network (ZBCN) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Zebec Network.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.