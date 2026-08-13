Análise técnica de Zebec Network (ZBCN) hoje A página de Análise de Zebec Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZBCN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Zebec Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Zebec Network (ZBCN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0015477 -- -13.24% -28.24% -56.64%

Indicadores técnicos de Zebec Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Zebec Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 0 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0015475 0.0015474 R2 0.0015474 0.0015473 R1 0.0015473 0.0015473 PP 0.0015472 0.0015472 S1 0.0015471 0.0015471 S2 0.001547 0.0015471 S3 0.0015469 0.001547

Sinais de mercado Zebec Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.16M $1.30 M $1.45 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.06 M Vendas ativas de 3 dias $0.06 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.15 M Vendas ativas de 7 dias $0.14 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Zebec Network Entrada líquida Preço de ZBCNUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.12 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Zebec Network (ZBCN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Zebec Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ZBCN / USDT $0.0015486 $0.0015486 $0.0015486 -2.98% 111.03M (USDT) Negociar ZBCN / USDC $0.001546 $0.001546 $0.001546 -2.94% 34.26M (USDT) Negociar