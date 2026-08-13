Análise técnica de Zama Protocol (ZAMA) hoje A página de Análise de Zama Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZAMA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Zama Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Zama Protocol (ZAMA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04714 -- -5.95% +44.60% +76.62%

Indicadores técnicos de Zama Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Zama Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 4 Compra 9 Médias móveis : Venda Venda 9 Neutro 2 Compra 3 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.04707 0.04706 R2 0.04706 0.04706 R1 0.04706 0.04706 PP 0.04705 0.04705 S1 0.04705 0.04705 S2 0.04704 0.04705 S3 0.04704 0.04704

Sinais de mercado Zama Protocol Volume líquido atual de ordens em aberto -0.39M $2.17 M $2.56 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.35 M Vendas ativas de 3 dias $0.35 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $1.23 M Vendas ativas de 7 dias $1.23 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Zama Protocol Entrada líquida Preço de ZAMAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.05 2026-08-12 -$0.19 M 0.05 2026-08-11 $0.06 M 0.05 2026-08-10 -$0.38 M 0.05 2026-08-09 -$0.46 M 0.05 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Zama Protocol (ZAMA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Zama Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ZAMA / USDT $0.04714 $0.04714 $0.04714 +2.36% 2.28M (USDT) Negociar ZAMA / USDC $0.04708 $0.04708 $0.04708 +2.34% 1.21M (USDT) Negociar