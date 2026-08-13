Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Zama Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Zama Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre ZAMA

Informações sobre preços de ZAMA

O que é ZAMA

Whitepaper de ZAMA

Site oficial do ZAMA

Tokenomics de ZAMA

Previsão de preço de ZAMA

Histórico de preço de ZAMA

Guia de compra de ZAMA

Conversor de ZAMA para moeda Fiat

Spot ZAMA

Futuros USDT-M de ZAMA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Zama Protocol (ZAMA) hoje

Análise técnica de Zama Protocol (ZAMA) hoje

A página de Análise de Zama Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZAMA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Zama Protocol abaixo.

Variação de preço de Zama Protocol (ZAMA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04714---5.95%+44.60%+76.62%
Saiba mais sobre o preço de Zama Protocol

Indicadores técnicos de Zama Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Zama Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 4
Compra 9
Médias móveis:VendaVenda 9Neutro 2Compra 3
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 2Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04707
0.04706
R2
0.04706
0.04706
R1
0.04706
0.04706
PP
0.04705
0.04705
S1
0.04705
0.04705
S2
0.04704
0.04705
S3
0.04704
0.04704

Sinais de mercado Zama Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.39M
$2.17 M
$2.56 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.35 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.35 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$1.23 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.23 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Zama Protocol

Entrada líquidaPreço de ZAMAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.05
2026-08-12-$0.19 M0.05
2026-08-11$0.06 M0.05
2026-08-10-$0.38 M0.05
2026-08-09-$0.46 M0.05

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Zama Protocol

Negocie Zama Protocol (ZAMA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Zama Protocol.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ZAMA/USDT
$0.04714
$0.04714$0.04714
+2.36%
2.28M (USDT)
ZAMA/USDC
$0.04708
$0.04708$0.04708
+2.34%
1.21M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de ZAMA para USD

Montante

ZAMA
ZAMA
USD
USD

1 ZAMA = 0.04714 USD