Cotação YURU COIN (YURU)
-0.07%
-0.86%
-18.22%
-18.22%
O preço em tempo real de YURU COIN (YURU) é $ 0.798. Nas últimas 24 horas, YURU foi negociado entre a mínima de $ 0.7799 e a máxima de $ 0.818, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de YURU é $ 0.5789586277522937, enquanto o mais baixo é $ 0.346206572110043.
Em termos de desempenho de curto prazo, YURU variou -0.07% na última hora, -0.86% nas últimas 24 horas e -18.22% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
No.3786
SOL
A capitalização de mercado atual de YURU COIN é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.46K. A oferta em circulação de YURU é --, com um fornecimento total de 10000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.98M.
Acompanhe as variações de preço de YURU COIN para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.006922
|-0.86%
|30 dias
|$ -0.2991
|-27.27%
|60 dias
|$ -0.305
|-27.66%
|90 dias
|$ +0.448
|+128.00%
Hoje, YURU registrou uma variação de $ -0.006922 (-0.86%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.2991 (-27.27%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, YURU teve uma variação de $ -0.305 (-27.66%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.448 (+128.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de YURU COIN (YURU)!
Confira agora a página de histórico de preço do YURU COIN.
YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.
Montante
1 YURU = 0.798 USD
Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --