O que é YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan's beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

Tokenomics de YURU COIN (YURU)

Compreender a tokenomics de YURU COIN (YURU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token YURU agora!

Para uma compreensão mais aprofundada de YURU COIN, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre YURU COIN Quanto vale hoje o YURU COIN (YURU)? O preço ao vivo de YURU em USD é 0.798 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de YURU para USD? $ 0.798 . Confira o O preço atual de YURU para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de YURU COIN? A capitalização de mercado de YURU é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de YURU? O fornecimento circulante de YURU é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de YURU? YURU atingiu um preço máximo histórico de 0.5789586277522937 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de YURU? YURU atingiu um preço minímo histórico de 0.346206572110043 USD . Qual é o volume de negociação de YURU? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para YURU é $ 10.46K USD . YURU vai subir ainda este ano? YURU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do YURU para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o YURU COIN (YURU)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-12 05:22:00 Atualizações da Indústria Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated 10-11 21:42:43 Atualizações da Indústria Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days 10-11 14:30:00 Atualizações da Indústria Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day 10-11 11:20:00 Atualizações da Indústria Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion 10-11 09:36:12 Atualizações da Indústria Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time 10-11 09:17:00 Atualizações da Indústria Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

