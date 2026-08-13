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Análise técnica de YOM (YOM) hoje

Análise técnica de YOM (YOM) hoje

A página de Análise de YOM fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de YOM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de YOM abaixo.

Variação de preço de YOM (YOM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.09696---9.96%-1.83%+272.76%
Saiba mais sobre o preço de YOM

Indicadores técnicos de YOM

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do YOM em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 2
Neutro 7
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 7Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0972
0.0972
R2
0.0972
0.0971
R1
0.0971
0.0971
PP
0.0971
0.0971
S1
0.097
0.097
S2
0.097
0.097
S3
0.0969
0.097

Sinais de mercado YOM

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$0.02 M
$0.03 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de YOM

Entrada líquidaPreço de YOMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.10
2026-08-12$0.00 M0.10
2026-08-11$0.00 M0.10
2026-08-10$0.00 M0.10
2026-08-09$0.00 M0.11

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
YOM/USDT
$0.09696
$0.09696$0.09696
-0.24%
566.33K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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YOM
YOM
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