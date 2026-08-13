Análise técnica de YOM (YOM) hoje A página de Análise de YOM fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de YOM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de YOM abaixo. Cadastrar

Variação de preço de YOM (YOM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.09696 -- -9.96% -1.83% +272.76%

Indicadores técnicos de YOM

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do YOM em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 2 Neutro 7 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 7 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0972 0.0972 R2 0.0972 0.0971 R1 0.0971 0.0971 PP 0.0971 0.0971 S1 0.097 0.097 S2 0.097 0.097 S3 0.0969 0.097

Sinais de mercado YOM Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $0.02 M $0.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.00 M Vendas ativas de 7 dias $0.00 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de YOM Entrada líquida Preço de YOMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.10 2026-08-12 $0.00 M 0.10 2026-08-11 $0.00 M 0.10 2026-08-10 $0.00 M 0.10 2026-08-09 $0.00 M 0.11 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie YOM (YOM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o YOM. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h YOM / USDT $0.09696 $0.09696 $0.09696 -0.24% 566.33K (USDT) Negociar