Informação sobre yesnoerror (YNE)

An autonomous AI agent powered by OpenAI's O1 model, analyzing scientific papers for mathematical errors and discrepancies.

Site oficial: https://yesnoerror.com/ Explorador de blocos: https://solscan.io/token/7D1iYWfhw2cr9yBZBFE6nZaaSUvXHqG5FizFFEZwpump