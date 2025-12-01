Preço de Yellow Pepe hoje

O preço ao vivo de Yellow Pepe (YEPE) hoje é $ 0.0004992, com uma variação de 3.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YEPE para USD é de $ 0.0004992 por YEPE.

Yellow Pepe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- YEPE. Nas últimas 24 horas, YEPE foi negociado entre $ 0.0004725 (mínimo) e $ 0.0005945 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, YEPE movimentou-se -1.83% na última hora e +29.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 53.62K.

Informações de mercado de Yellow Pepe (YEPE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 53.62K$ 53.62K $ 53.62K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Yellow Pepe é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 53.62K. A oferta em circulação de YEPE é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.